Bei den US-Republikanern hat sich die von Ex-Präsident Trump unterstützte Abgeordnete Stefanik im Rennen um eine Position in der Fraktionsführung durchgesetzt.

Wie mehrere Medien berichteten, wurde die Politikerin in einer nicht öffentlichen Sitzung in Washington mit großer Mehrheit gewählt. Stefanik tritt damit die Nachfolge der Trump-Kritikerin Cheney an, die am Mittwoch von der Fraktion im Repräsentantenhaus abgewählt worden war. Als Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus ist Stefanik nun die dritthöchste Abgeordnete ihrer Fraktion. Trump begrüßte ihre Wahl als Zeichen der Einheit der Republikaner.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.