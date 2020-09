In den USA halten die Republikaner an ihrem Plan fest, über die Nachfolge der verstorbenen Obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg schnell zu entscheiden.

Der Senat werde noch in diesem Jahr über einen von Präsident Trump nominierten Kandidaten abstimmen, sagte der Mehrheitsführer der Republikaner in der Kammer, McConnell. Es gebe dafür ausreichend Zeit. Trump selbst will seine Entscheidung noch in dieser Woche treffen. Er könnte damit eine konservative Mehrheit am Supreme Court für lange Zeit festlegen. Die oppositionellen Demokraten fordern, dass über den freigewordenen Sitz am Obersten US-Gericht erst nach der Präsidentenwahl entschieden wird.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.