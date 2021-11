Die US-Demokraten müssen ein Jahr vor den Zwischenwahlen eine Niederlage hinnehmen. Ihr Kandidat McAuliffe unterlag bei der Gouverneurswahl im Staat Virginia dem Republikaner Youngkin.

Youngkin lag bei der Auszählung am Mittwoch rund 85.000 Stimmen vor seinem Konkurrenten und konnte nicht mehr eingeholt werden. Er wird mit seinem Sieg der erste Republikaner seit zwölf Jahren, der das Amt in Virginia übernimmt. Bangen müssen die Demokraten auch in New Jersey: Dort lieferte sich ihr Gouverneur Murphy ein knappes Rennen mit seinem republikanischen Herausforderer. Die Wahlen bilden den ersten großen Test der Wählerstimmung seit dem Amtsantritt von Präsident Biden und dürften in Washington als Warnsignal gewertet werden.

"Eine Warnung für alle Demokraten"

"Diese Wahl ist eine Warnung für alle Demokraten", sagte Guy Cecil, Vorsitzender der demokratischen Vereinigung Priorities USA, dem Sender CNN mit Blick auf das Ergebnis in Virginia. "Während die Demokraten wochenlang gegeneinander gekämpft haben, haben sich die Republikaner darauf konzentriert, ihre Basis zu mobilisieren und der Biden-Koalition mit spalterischen Taktiken Wähler abspenstig zu machen." Jetzt sei es an der Zeit, sich auf die nächsten wichtigen Aufgaben zu fokussieren, betonte Cecil. "Wir müssen morgen damit beginnen, diejenigen zu mobilisieren, die 2020 für die Demokraten gestimmt haben."



Der CNN-Politkommentator und ehemalige Beamte der Obama-Regierung, Van Jones, sprach von einem "Alarm-Feuer" für die Demokraten und erklärte, die Partei müsse einen Kurswechsel in Betracht ziehen.

Wahlkampf als Außenseiter

Der frühere Private-Equity-Manager Youngkin hatte sich im Wahlkampf als politischer Außenseiter präsentiert und vor allem in den Vorstädten um Stimmen geworben. Er setzte auf Themen wie Rassismus an den Schulen und den Kampf gegen die Corona-Pandemie, insbesondere auf das Tragen von Masken. Umfragen zufolge nützte dem Republikaner insbesondere, dass er an die unabhängigen Wählerinnen und Wähler appellierte - Menschen, die Donald Trumps Politikstil bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr abgeschreckt hatte.



Gleichwohl bemühte sich Trump, Youngkins Sieg auch für sein Lager zu reklamieren. Er dankte seiner "Basis" dafür, "dass sie mit Macht aufgetreten" sei und für Youngkin gestimmt habe. "Ohne Euch hätte er nicht annähernd gewinnen können", erklärte Trump.

