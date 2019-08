Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Weld hat scharfe Kritik an Amtsinhaber Trump geübt.

Der frühere Gouverneur von Massachussetts sagte nach einem Wahlkampfauftritt im Bundestaat Iowa, Trump glaube nicht daran, die Umwelt zu bewahren, er glaube nicht an freien Handel und überhaupt an all das, wofür die Partei stehe. Er denke nicht, so Weld, dass Trump ein echter Republikaner sei.



Weld nannte den Präsidenten erneut einen Rassisten und warf ihm vor, auch mitverantwortlich zu sein für den offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff von El Paso mit 22 Toten. Das Manifest, das der Verdächtige veröffentlicht habe, sei direkt aus Trumps Strategiebuch entnommen.



Weld ist der einzige parteiinterne Herausforderer des Präsidenten. Seine Bewerbung für die Kandidatur hatte er im April bekanntgegeben. Umfragen zufolge hat er aber kaum eine Chance gegen Trump.