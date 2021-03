Im US-Bundesstaat Arkansas soll ein fast vollständiges Abtreibungsverbot in Kraft treten.

Der republikanische Gouverneur Hutchinson unterzeichnete ein Gesetz, das selbst im Fall von Vergewaltigung und Inzest keinen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Lediglich bei akuter Gefahr für das Leben der Mutter soll eine Abtreibung vorgenommen werden können.



Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wird das Gesetz erst 90 Tage nach dem Ende des diesjährigen Sitzungszeitraums des Parlaments in Arkansas wirksam. Damit könne es frühestens im Sommer durchgesetzt werden.



Das Abtreibungsrecht ist in den USA seit Jahrzehnten eines der umstrittensten Themen. Der Oberste Gerichtshof hatte in den 1970er-Jahren das grundsätzliche Recht von Frauen auf eine Abtreibung anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.