Der Leverkusener Bayer-Konzern hat im Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken seines glyphosathaltigen Unkrautvernichters "Roundup" einen Rückschlag erlitten.

Ein Richter lehnte einen Vergleichsantrag des Unternehmens ab. Bayer hatte darin das Gericht gebeten, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen. Der Vorstoß war der wichtigste Teil einer umfangreicheren Einigung mit Klägern. Sie hätte Bayer zwar insgesamt über elf Milliarden Dollar gekostet, zugleich aber einen Schlussstrich unter den Glyphosat-Rechtsstreit ermöglicht. Diesen hatte Bayer mit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto im Jahr 2018 auf sich gezogen. Bayer ist in den USA bereits in drei Prozessen wegen Krebserkrankungen von Roundup-Nutzern zu hohen Entschädigungszahlungen verurteilt worden. Die US-Umweltbehörde EPA und auch die Aufsichtsbehörden in der EU und in Deutschland sehen hingegen keine Krebsgefahr durch den Unkrautvernichter.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.