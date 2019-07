Der Bayer-Konzern kann in einem wichtigen Glyphosat-Prozess in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung rechnen.

In dem Berufungsverfahren reduzierte der zuständige Richter die ursprünglich verhängte Summe von gut 80 Millionen Dollar auf 25,3 Millionen Dollar. An dem Urteil, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers haften muss, ändert die Entscheidung nichts. Die jetzige Entscheidung kann erneut angefochten werden. Der Richter rief beide Seiten zu einer gütlichen Einigung auf und verordnete eine Prozesspause.



Wegen möglicher Krebsgefahren von Produkten des übernommenen Unternehmens Monsanto laufen gegen die Bayer AG noch zahlreiche weitere Klagen in den USA.