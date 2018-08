In den USA hat ein Bezirksrichter die Online-Veröffentlichung von Bauplänen für Plastik-Schusswaffen untersagt.

Der Richter entschied in Seattle im Bundesstaat Washington, ein Internet-Zugang zu Waffen, die von Metalldetektoren nicht erkannt werden könnten, beeinträchtige die nationale Sicherheit. Er stoppte damit per einstweiliger Verfügung eine Erlaubnis der US-Regierung für ein Unternehmen, Anleitungen zur Herstellung von Plastikwaffen durch 3-D-Drucker online zu stellen. Die Firma hatte argumentiert, dass sich Bürger so bewaffnen könnten, ohne sich um Seriennummern, Registrierungen und Waffenscheine kümmern zu müssen. 19 US-Staaten und der Hauptstadtbezirk Washington D.C. hatten dagegen Einspruch eingelegt und gewarnt, die Plastikwaffen könnten von Kriminellen oder Terroristen genutzt werden.