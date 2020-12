Ein US-Gericht hat einen Vergleich des Bayer-Konzerns mit Klägern in einem Rechtsstreit um verseuchte Gewässer gekippt.

Das Bundesbezirksgericht in Los Angeles weigerte sich, dem Kompromiss zuzustimmen, wie Bayer bekanntgab. Der Richter bemängelte unter anderem zu niedrige Entschädigungszahlungen und unklare Angaben zu Haftungsfragen. Bayer hat nun bis zum Jahresende Zeit, den Vergleichsentwurf mit den Klägern zu überarbeiten.



In dem Fall geht es um Umweltschäden durch die Chemikalie PCB, die der von Bayer übernommene Konzern Monsanto jahrzehntelang verusacht haben soll. Bayer hatte sich mit den Klägern eigentlich auf eine Zahlung von 650 Millionen Dollar geeinigt.



In den USA laufen gegen den deutschen Konzern noch zahlreiche andere Klagen, die meisten wegen angeblicher Krebsrisiken durch den Unkrautvernichter Glyphosat.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.