Ein New Yorker Richter hat den geplanten Vergleich in Millionenhöhe zwischen dem früheren Hollywood-Produzenten Weinstein und einigen seiner Opfer vorerst verhindert.

Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass die Vorwürfe der Frauen zu unterschiedlich seien, um sie in einem gemeinsamen Vergleich beizulegen. Mehrere Anwälte hatten die Vereinbarung als unzureichend kritisiert. Der Richter zweifelte zudem insgesamt die Fairness des Deals an. Es sei anstößig, dass von dem Geld auch Anwaltskosten von Weinstein und seiner Partner in Millionenhöhe bezahlt werden sollten.



Die Ende Juni von einer New Yorker Staatsanwältin vorgestellte Einigung hatte einen 19 Millionen Dollar schweren Fonds zur Entschädigung von Weinstein-Opfern vorgesehen, um eine Sammelklage beizulegen. Für die Frauen seien Summen zwischen 7.500 und 750.000 Dollar geplant, hieß es in Medienberichten. Angeblich übernehmen Versicherungen und Weinsteins frühere Produktionsfirma die Kosten.