Ein US-Bundesgericht hat den Insolvenzantrag der Waffenlobby-Organisation NRA zurückgewiesen.

Der Richter erklärte im Bundesstaat Texas, er glaube nicht, dass es bei dem Antrag um die finanzielle Lage des Verbands gehe. Vielmehr wolle sich die NRA dadurch rechtlichen Ermittlungen im Bundesstaat New York entziehen.



Hintergrund ist eine Klage des Justizministeriums New Yorks gegen die NRA. Es wirft deren Chef LaPierre und anderen führenden Verbandsfunktionären vor, Millionen Dollar für persönliche Luxusreisen und andere fragwürdige Ausgaben abgezweigt zu haben. Als Reaktion auf die Anschuldigungen meldete die Organisation Insolvenz an und verlegte ihren Sitz von New York ins republikanisch regierte Texas, wo sie sich ein Ende der Ermittlungen erhofft. Die NRA weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Klage des demokratisch regierten New York als politisch motiviert.

