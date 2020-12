US-Präsident Trump ist im Bundesstaat Wisconsin ein weiteres Mal mit dem Versuch gescheitert, das Wahlergebnis anzufechten.

Ein Gericht wies einen Antrag zurück, mehr als 220.000 Wählerstimmen in zwei demokratischen Hochburgen für ungültig zu erklären. Der Richter erklärte, Trump habe keine Beweise für seine Behauptung über Wahlfälschungen vorgelegt.



Trumps Herausforderer Biden hatte die Präsidentschaftswahl in Wisconsin mit gut 20.000 Stimmen Vorsprung gewonnen und sich damit die zehn Wahlleute dieses Staates gesichert. Das 538 Mitglieder umfassende Wahlleutegremium stimmt am Montag über den neuen Präsidenten ab. Biden verfügt über 306 Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.