In den USA könnte ein Schadenersatz-Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat unter Umständen neu aufgerollt werden.

Die Richterin in San Francisco erwog, das Urteil gegen die Bayer-Tochter Monsanto größtenteils aufzuheben und ein neues Verfahren zu eröffnen. Eine Entscheidung fiel noch nicht. Die Richterin erklärte aber unter anderem, sie habe die Absicht, die Schadenersatzsumme in dieser Höhe zu verwerfen.



In dem Prozess hatte eine Jury Monsanto dazu verurteilt, einem ehemaligen Hausmeister knapp 290 Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Der Mann ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und macht das Glyphosat-Produkt "Roundup" dafür verantwortlich. Die Frage, ob Glyphosat Krebs erregt, ist umstritten. Bayer hat Berufung eingelegt und macht geltend, dass die Beweise unzureichend seien.