Ein Gericht in den USA hat die geplante erste Hinrichtung auf Bundesebene seit 17 Jahren ausgesetzt.

Die Bezirksrichterin im Staat Indiana begründete die Entscheidung mit der Corona-Pandemie. Die Hinterbliebenen des Opfers wollten der Hinrichtung beiwohnen, trauten sich wegen der Gefahr durch das Virus aber nicht, die Reise anzutreten. Die einstweilige Verfügung sieht vor, dass das Todesurteil erst vollstreckt wird, wenn die Corona-Krise überstanden ist. Das US-Justizministerrium kündigte Berufung an.



Die Hinrichtung eines 47-Jährigen per Giftspritze sollte am kommenden Montag stattfinden. Der Mann war des Mordes an einer Familie für schuldig befunden worden.