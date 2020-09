In den USA hat eine Bundesrichterin der Regierung untersagt, unbegleitete minderjährige Migranten in Hotelzimmern weiter festzuhalten.

Sie setzte den Behörden eine Frist bis Mitte September und forderte sie auf, die Kinder und Jugendlichen möglichst rasch anderweitig unterzubringen. Zur Begründung hieß es, die Bedingungen in den Hotels seien für Minderjährige nicht geeignet. Laut CNN wird die US-Regierung zudem verpflichtet, unabhängigen Beobachtern und Anwälten den Zutritt zu den Einrichtungen zu gestatten. Wie aus offiziellen Zahlen hervorgeht, wurden mehr als 570 nicht begleitete Kinder, die über die Grenze von Mexiko in die USA gekommen sind, in Hotels festgehalten. Einige von ihnen wochenlang. Die Kinder seien nicht in Unterkünften gebracht worden, die vom US-Gesundheitsministerium betrieben werden.