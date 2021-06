US-Präsident Biden empfängt heute den scheidenden israelischen Amtskollegen Rivlin.

Das Treffen im Weißen Haus solle die enge Partnerschaft beider Länder unterstreichen, hieß es in Washington. Es biete auch Gelegenheit, über Chancen und Herausforderungen im Nahen Osten zu beraten. Rivlin, der seit 2014 Präsident ist, verlässt das Amt am 9. Juli. Die Nachfolge des 81-Jährigen tritt der frühere Vorsitzende der Arbeitspartei, Herzog, an.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.