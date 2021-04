Der US-amerikanische Komponist, Texter und Produzent Jim Steinman ist tot.

Er starb bereits vorgestern im Alter von 73 Jahren. Steinman schrieb unter anderem Lieder für Meat Loaf, Bonnie Tyler, Céline Dion, Barbra Streisand und The Sisters of Mercy. Darunter sind Welthits wie "I’d Do Anything for Love" oder "Total Eclipse of the Heart". Auch Musicals wie "Tanz der Vampire" oder Andrew Lloyd Webbers "Whistle Down the Wind" tragen Steinmans Handschrift.

