Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Schumer, hat den New Yorker Gouverneur Cuomo angesichts zunehmender Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten zum Rücktritt aufgefordert.

Auch die Senatorin für den US-Staat New York, Gillibrand, forderte Cuomos Rücktritt. In einer Erklärung der beiden heißt es, aufgrund der mehrfachen, glaubwürdigen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Fehlverhaltens sei klar, dass Cuomo das Vertrauen seiner Regierungspartner und der Menschen in New York verloren habe.



Mehrere Frauen aus seinem Arbeitsumfeld beschuldigen den 63-Jährigen, sexuell anzügliche Bemerkungen gemacht und sie gegen ihren Willen angefasst zu haben. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen und und bisher einen Rücktritt abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.