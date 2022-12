Corona-Welle

China, Zhuozhou: Ein Patient wird wegen Überfüllung in der Notaufnahme abgewiesen. (Dake Kang / AP / dpa / Dake Kang)

In einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang unterstrich Außenminister Blinken mit Blick auf den Covid-19-Ausbruch in China die Notwendigkeit von Transparenz für die internationale Gemeinschaft, wie es in einer Mitteilung des US-Außenministeriums hieß.

Die chinesische Führung spielt das Ausmaß und die Schwere der Infektionswelle offenbar herunter. So meldet China nur wenige Tausend Infektionen täglich, während ausländische Experten von rund einer Million Neuinfektionen am Tag ausgehen. Im Ausland gibt es Sorgen, dass sich bei so vielen Infektionen neue Virus-Varianten entwickeln könnten.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.