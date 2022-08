Affenpockenviren-Partikel in starker Vergrößerung (imago / Science Photo Library)

Gesundheitsminister Becerra ermahnte in Washington alle US-Bürger, die Affenpocken ernst zu nehmen und dabei mitzuhelfen, das Virus zu bekämpfen. In den USA wurden bereits rund 6600 Fälle von Affenpocken registriert. Etwa jeder vierte Fall kam im Bundesstaat New York vor. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch weit höher ist. In jüngster Zeit gab es auch immer wieder Infektionen bei Kindern und Frauen. Bisher waren in vielen Fällen Männer betroffen, die engen körperlichen Kontakt mit anderen Männern haben.

Die Ausrufung des Gesundheitsnotstands ermöglicht es der US-Regierung, mehr finanzielle Hilfen zur Verfügung zu stellen und medizinisches Personal aufzustocken. Die Weltgesundheitsorganisation hatte vor knapp zwei Wochen einen weltweiten Gesundheitsnotstand wegen der Ausbreitung der Affenpocken ausgerufen.

