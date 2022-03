Ukraine USA: Russischer Konvoi ins Stocken geraten

Der rund 60 Kilometer lange russische Konvoi in Richtung Kiew ist nach US-Informationen ins Stocken geraten. Russland griff aber weiter Ziele in der Ukraine an - unter anderem den Fernsehturm der Hauptstadt. Auch andere Städte wurde attackiert; es gab erneut zahlreiche Todesopfer.

01.03.2022