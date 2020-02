Russland hat Berichte über eine geplante Einmischung in den US-Wahlkampf zugunsten von Präsident Trump zurückgewiesen.

Kremlsprecher Peskow sagte der Agentur Interfax, dies seien paranoide Nachrichten, die immer im Vorfeld von Wahlen auftauchten.



Geheimdienste in den USA gehen offenbar davon aus, dass sich Russland in den Präsidentschaftswahlkampf einmischen wird, um Amtsinhaber Trump zum Sieg zu verhelfen. Das hätten ranghohe Geheimdienstmitarbeiter in einer vertraulichen Sitzung des Repräsentantenhauses vor einer Woche geäußert, berichten US-Medien. Republikanische Parlamentarier stellten die Glaubwürdigkeit der Erkenntnisse in Frage.