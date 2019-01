Die Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Mueller stehen nach Angaben des amtierenden US-Justizministers Whitaker kurz vor dem Abschluss.

Er sei vollständig über die Ermittlungen unterrichtet worden und erwarte nun den Abschlussbericht, sagte Whitaker in Washington. Der frühere FBI-Chef Mueller untersucht seit Mai 2017 die mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 zugunsten des heutigen Präsidenten Trump sowie mögliche Absprachen zwischen dessen Wahlkampfteam und Moskau.



Der US-Präsident bestreitet solche illegalen Absprachen mit Russland. Er hat die Ermittlungen immer wieder scharf kritisiert und als "Hexenjagd" der Opposition bezeichnet. Auch Whitaker hatte sich in der Vergangenheit kritisch über Mueller geäußert.