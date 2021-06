Die Gespräche zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Biden und seinem russischen Amtskollegen Putin in Genf sind beendet. Nach Angaben des Weißen Hauses gingen Biden und Putin und ihre jeweiligen Delegationen nach einer zweiten Besprechung früher als geplant wieder auseinander.

Insgesamt dauerten die Gespräche rund drei Stunden. Ergebnisse wurden bisher nicht bekannt. Sowohl Biden als auch Putin wollen sich noch heute Abend separat vor der Presse äußern.



Zunächst hatten sich die Präsidenten mit ihren jeweiligen Außenministern besprochen und die Runde im Anschluss um hochrangige Diplomaten und Berater erweitert. Die Themen waren von Beobachtern großenteils als brisant eingestuft worden.



Vorrangig ging es um die strategische Stabilität in der Welt, um atomare Abrüstung, die Kontrolle der Waffenarsenale sowie die Konflikte in Afghanistan, Libyen und Syrien. Biden hatte zuvor angekündigt, auch Menschenrechtsverletzungen in Russland anzusprechen. Beide Staatschefs äußerten die Hoffnung auf einen konstruktiven Austausch, der Kreml dämpfte aber die Erwartungen an einen historischen Ausgang der Begegnung.

