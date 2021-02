Die russische Führung hat die Rede von US-Präsident Biden zur Außenpolitik kritisiert.

Biden habe sich aggressiv und unkonstruktiv geäußert, sagte Kreml-Sprecher Peskov. Man hoffe aber weiter auf einen konstruktiven Dialog mit der neuen US-Administration.



Biden hatte in seiner Grundsatzrede Warnungen an Russland und an China ausgesprochen. Beide Länder bezichtigte er des Autoritarismus. Dem werde er entgegenwirken. Zugleich versprach der US-Präsident eine Rückkehr der Diplomatie in der amerikanischen Außenpolitik. Internationale Bündnisse müssten wieder aufgebaut werden. Die Unterstützung für die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen werde man beenden, kündigte Biden an.

