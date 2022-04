Bezymennoye in der Donbass-Region (IMAGO/ITAR-TASS)

Ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums in Washington sagte, das Ziel der völligen Einkreisung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass befinde sich mehrere Tage im Verzug. Das ukrainische Militär wehre sich effektiv gegen das Vorrücken der russischen Truppen. Zu dieser Einschätzung kamen auch britische Geheimdienstexperten. Angesichts heftiger Gegenwehr seien die geringen Geländegewinne des russischen Militärs in der Donbass-Region zudem mit hohen Verlusten verbunden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Nachdem das russische Militär Ende Februar zunächst von Norden, Süden und Osten in das Nachbarland einmarschierte, zogen sich die Truppen vor der Hauptstadt Kiew später zurück, um die Angriffe im Osten der Ukraine zu verstärken.

