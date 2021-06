Die USA und Russland haben sich darauf verständigt, dass ihre abgezogenen Botschafter wieder auf ihre Posten in Moskau und Washington zurückkehren. Das sagte Russlands Präsident Putin nach einem Gipfeltreffen mit seinem US-Amtskollegen Biden in Genf. Die Botschafter waren im Frühjahr wegen wachsender Spannungen zwischen den Ländern in ihre jeweilige Heimat zurückgekehrt.

Der russische Staatschef gab zudem bekannt, dass beide Länder wieder Gespräche über Rüstungskontrolle aufnehmen wollen. Zudem seien gemeinsame Konsultationen über Cybersicherheit geplant. Die USA haben russische Hacker bereits wiederholt für Angriffe auf amerikanische Unternehmen und Behörden verantwortlich gemacht.



Putin sprach von einem intensiven und konstruktiven Dialog mit dem amerikanischen Staatschef. Es habe bei dem Treffen keine Feindseligkeiten gegeben. Beide Seiten hätten gezeigt, dass ihnen trotz unterschiedlicher Einschätzungen zu vielen Themen daran gelegen sei, einander zu verstehen. Putins Angaben zufolge sprach er mit Biden unter anderem über die Lage in der Ukraine und die nukleare strategische Stabilität. Der US-Präsident habe auch Menschenrechte angesprochen. Russlands Staatschef verteidigte nach dem Treffen die Inhaftierung seines Kritikers Nawalny. Dieser habe bewusst Gesetze ignoriert.



Die beiden Präsidenten hatten zunächst etwa eineinhalb Stunden zusammen mit ihren Außenministern und Dolmetschern gesprochen, später dann noch eine Stunde unter Einbeziehung ranghoher Beamter. Am Abend ist noch eine Pressekonferenz von Biden geplant.

