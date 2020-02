US-Geheimdienste gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass sich Russland erneut in den Wahlkampf einmischen will, um Präsident Trump zur Wiederwahl zu verhelfen.

New York Times, Washington Post und CNN melden, entsprechend hätten sich ranghohe Geheimdienstmitarbeiter in einer vertraulichen Sitzung des Repräsentantenhauses geäußert. Unklar blieb, welche Belege dafür im Einzelnen vorgelegt wurden. Einige der republikanischen Parlamentarier sollen die Glaubwürdigkeit der Erkenntnisse in Frage gestellt haben, wie es weiter hieß.



Trump reagierte den Berichten zufolge verärgert und warf den Demokraten vor, die vertrauliche Unterrichtung des Parlaments gegen ihn verwenden zu wollen.