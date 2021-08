Im Alter von 84 Jahren ist der US-Sänger Don Everly von den Everly Brothers gestorben.

Mit Hits wie "Wake Up, Little Susie" und "All I Have To Do Is Dream" feierte das Duo große Erfolge, vor allem Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre. Dons Bruder Phil Everly ist bereits 2014 im Alter von 74 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.