Der US-Sänger Don Everly ist tot.

Er starb im Alter von 84 Jahren. Gemeinsam mit seinem Bruder Phil, der bereits 2014 gestorben ist, bildete er das Duo "The Everly Brothers". Es gilt als eines der erfolgreichsten in der Musikgeschichte. Die Brüder feierten vor allem Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre mit Hits wie "Wake Up, Little Susie", "All I Have To Do Is Dream" und "Bye Bye Love" große Erfolge. Mit ihrer Gesangstechnik beeinflussten sie unter anderen die "Beatles" sowie "Simon and Garfunkel". Ihre Musik überspannte die Genres von Pop, Rock und Country. 1986 wurden Don und Phil Everly in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.