Der US-Musiker Johnny Nash ist tot.

Er starb im Alter von 80 Jahren in Houston im US-Bundesstaat Texas, wie sein Sohn der Nachrichtenagentur AP mitteilte. Nash hatte von den späten 50er Jahren bis in die 70er Jahre mehrere internationale Hits. Seinen bekanntesten Titel "I Can See Clearly Now" von 1972 schrieb er nach einer Augenoperation. Nash trat zudem als Schauspieler in mehrerne Filmen auf.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.