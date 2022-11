NATO-Treffen in Bukarest

Treffen der Nato-Außenminister in Bukarest (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Damit solle wichtige Ausrüstung für das Stromnetz bereitgestellt werden, sagte US-Außenminister Blinken beim NATO-Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Die Hilfe umfasst unter anderem Transformatoren, Trennschalter, Fahrzeuge und andere Ausrüstung zur Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur. Washington will dieses Paket als Soforthilfe an die Ukraine liefern. Zuvor hatten die USA bereits mehr als 50 Millionen Euro unter anderem für Generatoren in Aussicht gestellt.

