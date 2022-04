US-Präsident Biden hat der Ukraine weiter Unterstützung zugesagt. (picture alliance / Chris Kleponis / Pool via CNP /M | Chris Kleponis / Pool via CNP /MediaPunch)

Wie US-Präsident Biden im Weißen Haus in Washington mitteilte, werden die Vereinigten Staaten weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Die Unterstützung werde direkt an die Front geschickt, sagte Biden. Zusätzlich sollen weitere 500 Millionen Dollar an wirtschaftlicher Hilfe fließen. Die USA haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mit der neuen Zusage Waffen im Wert von mehr als 3,3 Milliarden Dollar zugesichert. Biden kündigte zudem an, dass Schiffen mit einer Verbindung zu Russland die Einfahrt in Häfen der USA verboten wird.

