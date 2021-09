US-Präsident Biden hat einen verschärften Aktionsplan gegen die mit der Delta-Variante wieder aufgeflammte Corona-Pandemie vorgestellt.Danach müssen Arbeitgeber in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten von diesen künftig verlangen, dass sie sich entweder impfen oder einmal die Woche auf das Virus testen lassen.

Das betrifft gut 80 Millionen Menschen. Die rund 17 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen, deren Einrichtungen vom Bund Mittel erhalten, müssen ebenfalls vollständigen Impfschutz nachweisen. Zudem will Biden eine Verordnung unterzeichnen, die Mitarbeitern der US-Regierung und -verwaltung vollständigen Impfschutz vorschreibt. Sie gilt auch für Auftragnehmer des Bundes und deren Beschäftigten. Das sind einige weitere Millionen Menschen.

Der amerikanische Präsident erklärte bei der Verkündung der Maßnahmen, die Menschen, die sich nicht impfen ließen, schadeten der Nation. Die Geduld sei jetzt zuende. - Nach Angaben des Heimatschutzministeriums werden zudem die Bußgelder für Maskenverweigerer in Flughäfen, Bahnhöfen sowie beim Reisen in Flugzeugen, Zügen und Bussen verdoppelt. Ein erstmaliger Verstoß gegen die Maskenpflicht könne jetzt mit einem Bußgeld von 500 bis 1000 US-Dollar geahndet werden, hieß es. Wiederholungstäter müssten nun mit Bußgeldern von 1000 bis 3000 US-Dollar rechnen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.