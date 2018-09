Die US-Regierung will die Regeln für die Vergabe dauerhafter

Wie das Heimatschutzministerium in Washington mitteilte, soll es für Empfänger staatlicher Hilfen künftig schwieriger werden, ein entsprechendes Ausweisdokument zu erhalten. Damit solle verhindert werden, dass Anwärter auf eine Green Card den amerikanischen Steuerzahlern zur Last fielen.



Die verschärften Vorgaben könnten jährlich mehr als 380.000 Menschen betreffen, die sich um einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA bewerben.