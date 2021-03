In Washington sind nach Hinweisen auf einen möglichen erneuten Angriff auf das US-Kapitol die Sicherheitsmaßnahmen am Sitz des Kongresses verschärft worden.

Laut Geheimdienstinformationen gab es den Plan einer Miliz für einen Angriff am heutigen Donnerstag, teilte die Kapitol-Polizei in Washington mit. Neben der Errichtung von Barrieren sei unter anderem die Zahl der Sicherheitskräfte zum Schutz des Parlaments erhöht worden. Das Repräsentantenhaus sagte vorsorglich eine geplante Sitzung ab, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Anhänger des abgewählten und inzwischen aus dem Amt geschiedenen US-Präsidenten Trump hatten am 6. Januar das Kapitol gestürmt und dort Chaos angerichtet.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.