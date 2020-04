Der amerikanische Schauspieler Brian Dennehy ist tot.

Er starb im Alter von 81 Jahren. Dennehy wurde Anfang der 1980er Jahre durch den Film "Rambo" mit Sylvester Stallone bekannt, in dem er den Sherriff spielte. Weitere bekannte Filme mit ihm sind "Der Bauch des Architekten" und "Gorky Park". Eine seiner letzten Rollen spielte Dennehy in "Knight of Cups" von Terrence Malick. Erfolge feierte er auch am Theater.