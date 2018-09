Der amerikanische Schauspieler Burt Reynolds ist mit 82 Jahren gestorben.

Das berichten mehrere Medien in den USA. Bekannt war er vor allem durch die Actionkomödie "Ein ausgekochtes Schlitzohr" aus dem Jahr 1977. Insgesamt spielte Renolds in rund hundert Filmen mit. Hinzu kamen zahlreichen Fernseh-Rollen. Für seinen Auftritt in dem Film "Boogie Nights" wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Im Mai war Reynolds noch im Gespräch für ein neues Projekt von Oscar-Preisträger Quentin Tarantino mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Tarantino stehe in Verhandlungen mit dem 82-Jährigen über eine Rolle in dem Film "Once Upon a Time in Hollywood", hieß es.