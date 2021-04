Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA halten Anklage und Verteidigung heute ihre Schlussplädoyers.

Im Anschluss ziehen sich die Geschworenen in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota zu Beratungen zurück. Ein Urteil könnte im Verlauf der Woche fallen. Die Anklage lautet auf Mord zweiten Grades, was mit bis zu 40 Jahren Haft bestraft werden kann. Der Angeklagte, ein mittlerweile aus dem Dienst entlassener Polizist, hatte Floyd im Mai 2020 minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der Afroamerikaner wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Sein Tod löste landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

