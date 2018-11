Die Schneestürme in Teilen der USA beträchtigen weiterhin massiv den dortigen Verkehr.

Besonders betroffen sind die Bundesstaaten im mittleren Westen. Dort fielen weitere fast 1.500 Flüge aus, die meisten von ihnen am Flughafen in Chicago. Wegen zugeschneiter und teil vereister Straßen und Highways konnten die Reisenden häufig nicht auf das Auto ausweichen. In Illinois waren zeitweise rund 200.000 Haushalte ohne Strom. Nach Angaben der Nationalen Wetterbehörde ziehen die Schneestürme weiter in Richtung Nordosten.