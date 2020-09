In einem Vorort von Los Angeles sind zwei Polizisten von einem Unbekannten angeschossen worden.

Wie der Sheriff in Compton mitteilte, sind die beiden Beamten in einem Krankenhaus operiert worden und kämpfen um ihr Leben. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Unbekannte an die Beifahrertür des Polizeiwagens tritt und schießt. Der Mann ist flüchtig.



Die Polizeibehörde in Compton war zuletzt bei Protesten gegen Rassismus in die Kritik geraten, unter anderem nach tödlichen Schüssen auf einen Radfahrer. US-Präsident Trump forderte die Todesstrafe im Schnellverfahren für den Täter, wenn die Polizisten sterben sollten.

