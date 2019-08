Ein Angreifer hat in einem Einkaufszentrum im amerikanischen El Paso mindestens 20 Menschen erschossen.

Diese Zahl nannte der Gouverneur des US-Bundesstaats Texas, Abbott, auf einer Pressekonferenz. Nach Polizeiangaben wurden zudem 26 Personen verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei untersucht unter anderem, ob es sich um ein Verbrechen aus Hass handeln könne. Unter den Opfern sind auch etliche Mexikaner.



In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen um schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere.