Ein Angreifer hat in einem Einkaufszentrum im amerikanischen El Paso mindestens 20 Menschen erschossen.

Diese Zahl nannte der Gouverneur des Bundesstaats Texas, Abbott, auf einer Pressekonferenz. 26 Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm einen Mann fest. Ein von dem mutmaßlichen Schützen verfasstes Online-Manifest weist nach Polizeiangaben auf ein sogenanntes "Hassverbrechen" hin. In den USA wird damit eine Tat charakterisiert, die sich beispielsweise gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. In dem Text ist laut der Polizei unter anderem von seiner "hispanischen Invasion" die Rede. - Unter den Getöteten sind mehrere Mexikaner.



In den USA kommt es immer wieder vor, dass Amokschützen in Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten versuchen, möglichst viele Menschen zu töten. Bemühungen um schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere.