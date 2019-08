Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in El Paso im US-Bundesstaat Texas sind mindestens 15 Menschen getötet worden.

Die Zahl liege wahrscheinlich zwischen 15 und 20, sagte der zuständige Generalstaatsanwalt dem Fernsehsender CBS. Die Angaben könnten sich aber noch ändern. Die Polizei sprach von mehreren Toten, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Weiter hieß es, zahlreiche Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar.



In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen um schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere.