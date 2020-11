Der schwarze US-Bürgerrechtler Bruce Boynton ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Dies gab der ehemalige Senator des Bundesstaats Alabama, Sanders, bekannt. Boynton hatte sich im Jahr 1958 während einer Reise geweigert, ein nur Weißen vorbehaltenes Hamburger-Restaurant im Bundesstaat Virginia zu verlassen. Er wurde wegen unbefugten Betretens verurteilt und ging bis zum Obersten Gericht in Berufung. Dieses entschied 1960, dass die Antidiskriminierungsgesetze im Bundesrecht über Regelungen der Einzelstaaten stünden und in allen Busstationen und anderen Einrichtungen auf Interstate-Reisen anzuwenden seien. In der Folge entwickelte sich die Bewegung der sogenannten "Freedom Rides" - auf deutsch: "Freiheitsfahrten": Dutzende schwarze und auch weiße Studenten machten Busreisen in den Süden der USA, um zu testen, ob das Urteil auch überall respektiert wird.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.