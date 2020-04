Durch einen schweren Tornado im US-Bundesstaat Mississippi sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Dies teilte die regionale Katastrophenschutzbehörde mit. Sie rief die Einwohner des Staates im Süden der USA auf, wegen der Coronavirus-Pandemie eine Atemschutzmaske zu tragen, falls sie staatliche Notunterkünfte aufsuchen müssten. Die nationale Wetterbehörde warnte vor möglichen Windgeschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde. Auch in Texas hatte sich bereits am Morgen ein Tornado gebildet. Im Bundesstaat Louisiana wurden rudn 300 Gebäude durch heftige Stürme beschädigt, manche von ihnen sind nicht mehr bewohnbar. Vielerorts kam es zu Stromausfällen. Auch heute werden weitere Unwetter im Süden und Osten der USA erwartet, besonders in Alabama und Giorgia.