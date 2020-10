Im US-Senat beginnt heute die Anhörung der Kandidatin von Präsident Trump für den Obersten Gerichtshof, Coney Barrett.

Am ersten Tag geht es im Justizausschuss zunächst um die Vorstellung der als besonders konservativ geltenden Juristin Coney und einleitende Stellungnahmen. Morgen dann soll mit der Befragung der Kandidatin begonnen werden. Trump und die republikanische Mehrheit im Senat streben an, Coney Barrett noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November in den Supreme Court zu bringen. Die oppositionellen Demokraten um Herausforderer Biden fordern hingegen, dass erst der Sieger der Wahl über die Neubesetzung entscheiden soll.



Trump hatte Coney Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ginsburg nominiert. Mit einer Ernennung würden die Konservativen dort eine dominierende Mehrheit von sechs der neun Sitze am Obersten Gerichtshof erhalten. Dessen Richter werden auf Lebenszeit ernannt.

