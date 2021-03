Die bisherige Gouverneurin von Rhode Island, Raimondo, ist neue US-Handelsministerin. Die 49-Jährige wurde mit großer Mehrheit im Senat bestätigt. Bei ihrer Anhörung hatte sie einen harten Kurs gegenüber China angekündigt.

Außerdem wurde der ehemalige Vizeaußenminister Burns einstimmig zum neuen CIA-Chef gewählt. Er sagte in seiner Anhörung wörtlich, die Bekämpfung der feindlich gesinnten Führung Chinas sei ein Schlüssel für die nationale Sicherheit der USA.



Zurückgezogen wurde dagegen die Nominierung von Neera Tanden für das Amt der Haushaltschefin. Tanden hatte US-Präsident Biden um diesen Schritt gebeten, als klar wurde, dass sie vom Senat nicht bestätigt worden wäre. Mehrere Abgeordnete bemängelten abschätzige Aussagen der 50-Jährigen über führende Republikaner. Biden kündigte an, Tanden in einer anderen Rolle in den Dienst der Regierung zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.