Der US-Senat hat ein Infrastrukturpaket in Höhe von rund 550 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht.

Nach wochenlangen Verhandlungen stimmte auch ein Teil der republikanischen Senatoren mit den Demokraten von Präsident Biden, die in der Kongresskammer über lediglich 50 der insgesamt 100 Sitze verfügen. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Mittel auf fünf Jahre verteilt werden und in zahlreiche öffentliche Projekte fließen. Dazu zählen Straßen, Brücken, der Nah- und Fernverkehr sowie Ladestationen für Elektroautos. Geplant sind etwa auch eine Modernisierung des Stromnetzes und der Austausch alter Bleirohre.



Biden sprach von den bedeutendsten Investitionen in die amerikanische Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit seit fast einem Jahrhundert, mit denen Millionen Arbeitsplätze geschafft werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.