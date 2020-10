In den USA wollen die Republikaner die designierte Verfassungsrichterin Barrett mit einem straffen Zeitplan noch vor der Präsidentschaftswahl bestätigen.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, kündigte die Schlussabstimmung bereits für kommenden Montag an. Damit könnte Barrett acht Tage vor der Wahl am 3. November ihr Amt als neue Richterin am Obersten Gerichtshof antreten. Zuvor muss am Donnerstag der Justizausschuss des Senats über die Personalie abstimmen. Wegen der Mehrheitsverhältnisse gilt eine Bestätigung Barretts als wahrscheinlich. Die konservative Juristin folgt auf die Ende September verstorbene liberale Richterin Ginsburg. Die oppositionellen Demokraten hatten sich erfolglos gegen eine Nominierung noch vor der Wahl gewehrt.



Anfang 2016 hatten die Republikaner dem damaligen demokratischen Präsidenten Obama die Nachbesetzung eines Richterpostens mit Verweis auf die damals deutlich später anstehende Wahl versagt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.